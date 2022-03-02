Рецепт молочной детской смеси понадобится мамам, которые сидят в укрытии и не имеют возможности купить готовую смесь.

В военное время многие кормящие мамы с грудными детьми вынуждены скрываться в бомбоубежищах и подвалах. Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал из чего можно сделать смесь самостоятельно, если купить готовую нет возможности, а своего молока у мамы нет.

Для этого нужно смешать 120 мл кипяченого коровьего молока, 80 мл кипяченой воды и 1,5 ч.л. сахара. Смесь надо слегка подогреть перед кормлением. В течение месяца такой смесью можно кормить ребенка без вреда для здоровья, хотя готовая смесь всё же лучше.

Этот рецепт Комаровский взял из советского учебника по педиатрии. По его словам, мировые медицинские сообщества не дают внятного ответа на вопрос о том, чем можно заменить молочную смесь.

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