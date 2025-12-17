КНР выступает против односторонних санкций, говорят местные дипломаты.

Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не были санкционированы Советом Безопасности ООН. Об этом заявил в среду представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, комментируя выделение репарационного кредита Украине под замороженные российские активы, передает Global Times.

Его реплика была ответом на вопрос журналиста, подорвет ли решение Евросоюза об использовании замороженных росактивов для помощи Украине доверие Китая к бизнес-среде ЕС.

"Все стороны должны создать позитивную атмосферу и благоприятные условия для содействия мирным переговорам и политическому решению украинского кризиса, а не наоборот", - цитирует издание китайского представителя.

Видео дня

Российские активы для Украины - главные новости

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что Европа должна найти 90 миллиардов евро для Украины в 2026 и 2027 годах.

Для этого можно использовать два пути финансирования: репарационный кредит под росактивы и совместные заимствования ЕС. Фон дер Ляйен отметила, что союзники должны определиться, какой путь выбрать, до конца этой рабочей недели.

В то же время Международный валютный фонд во вторник сообщил, что Бельгия проводит рискованную фискальную политику и ей нужно осторожнее работать с расходами.

В противном случае Фонд не исключает быстрого ухудшения динамики долга страны. Большинство иммобилизованных в ЕС росактивов находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Вас также могут заинтересовать новости: