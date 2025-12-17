Отложите обрезку, чтобы весной они порадовали пышным цветением.

В декабре список дел по уходу за садом пополняется такими задачами, как уборка оставшихся листьев и мульчирование, если не выпал снег. Кто-то может также подумать об обрезке деревьев, но не все из них следует обрезать в декабре.

Издание Marta Stewart пишет, что обрезка в декабре не убьет растение, но может заставить его направлять энергию на образование новых листьев и рост, а не на цветение.

Кизил

Если вы хотите, чтобы кизил выглядел лучше всего весной и летом, воздержитесь от его обрезки зимой.

"Кизилы завязывают цветочные почки на старой древесине предыдущего вегетационного периода. Зимняя обрезка нарушит естественный цикл роста дерева", - говорит арборист Дэвид Хорват.

Вместо этого он рекомендует обрезать кизил через две-три недели после того, как он отцветет.

Вишня

Обрезка старой древесины зимой уменьшает количество цветов и истощает ресурсы, необходимые дереву.

"Зимняя обрезка уничтожает бутоны и уменьшает красоту весеннего цветения дерева. Удаление слишком большого количества живой древесины во время периода покоя уменьшает запасы энергии, необходимые дереву для весеннего роста", - говорит Хорват.

Вместо этого обрезку следует проводить после цветения, когда все лепестки опали.

Красный бук

Обрезка красного бука в холодные месяцы приводит к уменьшению количества почек и цветов.

"Эти деревья цветут на старой древесине предыдущего вегетационного периода. Дерево полагается на свой естественный весенний рост для поддержания структуры и ценности для дикой природы. После окончания весеннего цветения обрезайте дерево, чтобы сохранить его естественную форму", - говорит Хорват.

Креп-мирт

Креп-мирт цветет в середине-конце весны и дает множество красивых цветов в течение всего лета. Однако обрезка осенью или в начале зимы может поставить под угрозу новый рост, так как он может подвергнуться воздействию низких температур до входа в состояние покоя.

"Обрезайте в конце зимы - начале весны, а отцветшие цветы удаляйте в течение всего периода цветения, чтобы сохранить аккуратный вид", - говорит Хорват.

Сирень

Увеличьте количество ароматных фиолетовых метелков на сирени, обрезая ее после сезона цветения - в конце весны, а не зимой.

"Зимняя обрезка заставляет растение направлять энергию на чрезмерный вегетативный рост, а не на цветение", - говорит Хорват.

Поскольку сирень цветет на старой древесине, зимняя обрезка лишит вас прекрасных цветов.

