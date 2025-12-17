Наиболее загруженными являются пункты пропуска "Шегини" и "Краковец", а наименее - "Смильница" и "Нижанковичи".

В предпраздничный период постепенно растет пассажиропоток через пункты пропуска во Львовской области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Шегини" и "Краковец", тогда как "Смильница" и "Нижанковичи" демонстрируют наименьшее количество пересечений. Умеренный трафик фиксируется в "Раве-Русской", "Угриневе" и "Грушеве", - отмечают пограничники.

В сообщении сказано, что украинцы отправляются за границу на рождественские каникулы, за праздничными покупками.

Видео дня

При этом в ГПСУ прогнозируют, что пассажиропоток возрастет до 25% по сравнению с обычными показателями. Также ожидается увеличение количества автотранспорта как на въезд, так и на выезд из Украины.

Для того, чтобы справиться с повышенной нагрузкой, пограничники 7 пограничного Карпатского отряда постепенно увеличивают количество личного состава, разворачивают дополнительные автоматизированные рабочие места и поддерживают тесное взаимодействие с польскими коллегами.

"На Рождество и Новый год ожидается кратковременное снижение интенсивности движения, а постепенное уменьшение пассажиропотока прогнозируется уже после первой недели января. Чтобы избежать длительного ожидания, выбирайте менее загруженные пункты пропуска, а также пересекайте границу в ранние утренние или поздние вечерние часы, когда интенсивность движения меньше", - посоветовали пограничники.

Отмечается, что оперативную информацию о загруженности пунктов пропуска на границе можно найти на Facebook-страницах Западного регионального управления Госпогранслужбы и 7 пограничного Карпатского отряда.

Открытие рождественских ярмарок в Европе: когда их лучше посетить

С середины ноября по всей Европе открылись рождественские ярмарки, манящие туристов яркими огнями, красивыми украшениями, праздничными сувенирами, ароматным глинтвеном и вкусными закусками.

Эксперт из Германии из GetYourGuide Марен Шуллерус, посетившая более 60 рождественских ярмарок во всем мире, поделилась с Daily Mirror советами.

Она отметила, что лучшее время для посещения рождественской ярмарки, чтобы избежать толпы, - будний день, середина декабря, около 16:00. Дети обычно еще учатся в школе, и рано темнеет, поэтому чувствуется рождественское настроение.

Вас также могут заинтересовать новости: