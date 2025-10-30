Россияне несколько часов атаковали Запорожье и Запорожский район, есть много пострадавших.

Как сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, россияне попали в общежитие в Запорожье, там разрушены несколько этажей.

Сначала Федоров сообщил о четырех раненых. Женщина 45 лет и мужчина 20 лет были доставлены в больницу, еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.

Видео дня

Уже позже Федоров сообщил, что количество раненых возросло до 11.

"Среди раненых шестеро детей - трое девочек и трое мальчиков. Детям от 3 до 6 лет. Все получают необходимую медицинскую помощь", - написал он.

Кроме того, произошло несколько возгораний в жилой застройке, а также поврежден объект инфраструктуры.

Атака по Украине - что известно

В Киевской области в результате вражеского удара в Борисполе пострадала женщина 36 лет, сообщает Киевская областная администрация.

Кроме того, Укрзализныця сообщила, что в результате вражеского обстрела возникло обесточивание на Николаевщине, в результате чего задерживается ряд поездов.

Вас также могут заинтересовать новости: