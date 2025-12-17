Когда наступит время воплощать гарантии на практике, от подписантов снова след простынет.

По итогам войны Украина не получит лучших гарантий безопасности, чем она имела по печально известному Будапештскому меморандуму. На самом деле никто не станет на защиту Украины, когда Россия снова нарушит договоренности. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил Роман Костенко - народный депутат, секретарь комитета ВР по национальной безопасности и обороне, ветеран АТО/ООС.

Он в частности негативно оценил американское предложение о создании демилитаризованной буферной зоны на Донбассе.

"Бред полный. Это сдача территорий и россияне завтра туда зайдут. Любая договоренность с россиянами - это возможность им забрать страну без боя. Завтра те силы, которые должны были сдохнуть на нашей земле в бою, пойдут на Юг, на Киев, Черниговщину, Запорожье. Мы просто даем возможность им без потерь захватить часть нашей территории", - заявил он.

По мнению Костенко, судьба мирного соглашения с "демилитаризованным" Донбассом будет такая же, как у Будапештского меморандума, по которому Украина отдала ядерное оружие, получив гарантии безопасности и ненападения от всех ядерных государств, включая РФ.

"Это гарантии самого высокого уровня от ядерных государств. Больших уже никто не даст, нас обманут. И потом, когда Россия пойдет еще раз, мы уже не найдем даже того, кто подписывал эти гарантии. Они сейчас все поменяются. Придут другие, такие как в Венгрии, Чехии и скажут - "мы вам ничего не обещали". Не существует никаких гарантий, что Россия не пойдет дальше", - считает нардеп.

Костанко признает, что Украина может потерять Донбасс и непосредственно в результате боевых действий, но проблема в том, что других вариантов все равно нет.

"Один раз отдав землю, мы будем потом так же отдавать юг. Вот увидите. Херсонскую область, Николаевскую, Одесскую, у нас будут требовать Запорожскую. Это факт. А какие поводы? Да миллион. Россия - страна, которая подрывала собственных граждан, чтобы начать операцию в Чечне", - отмечает политик.

Костенко отмечает, что России еще надо постараться, чтобы забрать Донбасс силой. По его мнению, если Европа продолжит помогать, ситуация для Украины принципиально хуже не станет.

"Подпишем мы мир или нет, 2026 - год войны. Я - человек, который пережил на фронте десятки перемирий. В 12 часов начинается перемирие, в 12.01 - уже первая пулеметная очередь россиян в нашу сторону. Здесь в Киеве еще неделю все политики говорят о перемирии, а мы там уже рубимся на переднем крае", - вспоминает нардеп свой опыт времен АТО/ООС.

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать Донбасс российским ни де-юре, ни де-факто. При этом он признал, что вопрос территорий является ключевым в переговорах с США, но консенсуса пока нет; в то же время он подчеркнул, что возможные предложения, в частности по свободной экономической зоне, не предусматривают контроля со стороны РФ.

Президент выразил сомнение, что Владимир Путин согласится на предложенные изменения к мирному плану США, предупредил о возможной турбулентности в случае срыва дипломатии и отметил, что тогда США могут усилить санкционное давление на Россию и увеличить военную помощь Украине, подчеркнув, что для Киева важна не только скорость, но и качество завершения войны.

