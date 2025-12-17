Артистка пожелала себе быть счастливой в легкости и удовольствии.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко празднует день рождения. 17 декабря ей исполнилось 36 лет. По этому поводу она опубликовала видео в своем Instagram и написала:

"Сегодня мой день рождения. Точнее день моего рождения как женщины. Это был довольно тяжелый год. Просто желаю себе быть счастливой в легкости и удовольствии".

В stories при этом Денисенко показала, как начался ее день с огромного букета цветов, а также засветила кольцо, которое, судя по всему, получила в подарок.

"Какая красота", - подписала она фото.

В комментариях актрису поздравили коллеги и друзья, а также модель Юрий Савранский, с которым ей приписывают роман.

Впрочем, пара уже некоторое время не особо скрывает свои отношения. Юрий называет Наталку любимой, и она в ответ не сдерживается.

"Любимая, с Днем рождения", - написал Савранский.

Напомним, на днях Наталка Денисенко призналась в любви новому избраннику.

