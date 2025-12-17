В Верховном Суде разъяснили, как обращение в прокуратуру влияет на рассмотрение дела о СЗЧ.

Обращение военнослужащего, самовольно оставившего часть (далее СЗЧ - самовільне залишення частини), в военную специализированную прокуратуру с просьбой решить вопрос о возвращении на службу может означать прекращение преступления по ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы). Об этом говорится в постановлении Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу №473/3261/23.

Обстоятельства дела

Как пишет Судебно-юридическая газета, местный суд признал военнослужащего виновным и осудил по ч. 5 ст. 407 УК Украины (наказание - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет) за самовольное оставление места службы без уважительных причин. Затем суд первой инстанции на основании ст. 75 УК Украины (освобождение от отбывания наказания с условным сроком) запретил назначать военному возможность получить наказание в виде условного срока.

Отмечается, что апелляционный суд отменил этот приговор в части назначенного наказания и вынес новый приговор, которым назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 5 лет. После этого было принято решение обратиться в Верховный Суд.

В кассационной жалобе адвокат обвиняемого утверждал, что апелляционный суд неправомерно ухудшил положение военнослужащего, а также не учел тот факт, что преступление было совершено до вступления в силу Закона Украины от 13 декабря 2022 года № 2839-IX, которым запрещено лишать обвинямого возможности получить условный срок за СЗЧ.

Решение Верховного Суда

В газете добавили, что Верховный Суд указал то, что, по материалам уголовного производства, осужденный до того, как сообщил в мае 2023 года ТУ ГБР о самовольном оставлении места службы, по этому же поводу 15 августа 2022 года обратился в специализированную прокуратуру в сфере обороны. Известно, что обвиняемый изложил обстоятельства СЗЧ и просил решить вопрос о дальнейшем прохождении военной службы.

Было постановлено, что апелляционный суд не обеспечил общую справедливость принятого судебного решения. Верховный Суд резюмировал, что обращение военнослужащего в военную специализированную прокуратуру с просьбой решить вопрос о дальнейшем прохождении службы может означать прекращение преступления за СЗЧ, а значит - влияет на момент окончания преступления, применимое законодательство и возможное наказание.

Статистику по СЗЧ решили скрыть от общества - что известно

Напомним, что ранее руководительница пресс-службы Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк сообщила, что статистику по уголовным делам о самовольном оставлении части (СЗЧ) военнослужащими, а также о дезертирстве решили убрать из публичного доступа.

Она подчеркнула, что такие сведения классифицируются как информация с ограниченным доступом. По ее словам, решение скрыть от общественности статистику по СЗЧ является законным.

