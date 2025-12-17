Прежде чем поливать декабрист вчерашним кофе, стоит знать несколько важных вещей. Читатели и соцсети часто советуют подкармливать растение холодным кофе раз в месяц, утверждая, что это стимулирует цветение. Но так ли это на самом деле?
Эксперт по уходу за растениями Челси МакКинли из Ботанического сада США однозначна: кофе не полезен ни для декабриста, ни для других комнатных растений. Она рассказала изданию Better Homes&Gardes, что многие "народные" методы не имеют научного обоснования.
Любит ли декабрист кофейную гущу - ответ эксперта
Хотя в кофе есть следы питательных веществ, например азота, их количество ничтожно. Для формирования бутонов и цветков растениям нужен фосфор, а в кофе его нет. Чтобы стимулировать цветение декабориста, следует использовать удобрения с повышенным содержанием фосфора.
Если всё же хочется использовать кофе, лучше компостировать кофейную гущу и готовить компостный чай - это самый безопасный способ получить пользу для растений.
Что любит декабрист?
По словам эксперта, декабрист предпочитает слегка кислую почву, а кофе действительно может понижать pH. Однако его кислотность сильно варьируется (примерно от 3,7 до 5) и зависит от сорта, обжарки, места выращивания и крепости напитка. Поэтому невозможно точно контролировать результат. Для горшечных растений это особенно опасно: небольшой избыток может быстро навредить корням.
То, что кофе "сработал" у кого-то одного, не означает, что он подойдёт всем. Эксперт предупреждает: если вы не готовы рисковать растением, не поливайте его кофе.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, когда и как обрезать декабрист, чтоб он стал пышным.