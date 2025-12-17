Чтобы декабрист зацвёл, лучше использовать проверенные, сертифицированные удобрения и почвенные добавки, а также обеспечить правильный свет и полив.

Прежде чем поливать декабрист вчерашним кофе, стоит знать несколько важных вещей. Читатели и соцсети часто советуют подкармливать растение холодным кофе раз в месяц, утверждая, что это стимулирует цветение. Но так ли это на самом деле?

Эксперт по уходу за растениями Челси МакКинли из Ботанического сада США однозначна: кофе не полезен ни для декабриста, ни для других комнатных растений. Она рассказала изданию Better Homes&Gardes, что многие "народные" методы не имеют научного обоснования.

Любит ли декабрист кофейную гущу - ответ эксперта

Хотя в кофе есть следы питательных веществ, например азота, их количество ничтожно. Для формирования бутонов и цветков растениям нужен фосфор, а в кофе его нет. Чтобы стимулировать цветение декабориста, следует использовать удобрения с повышенным содержанием фосфора.

Видео дня

Если всё же хочется использовать кофе, лучше компостировать кофейную гущу и готовить компостный чай - это самый безопасный способ получить пользу для растений.

Что любит декабрист?

По словам эксперта, декабрист предпочитает слегка кислую почву, а кофе действительно может понижать pH. Однако его кислотность сильно варьируется (примерно от 3,7 до 5) и зависит от сорта, обжарки, места выращивания и крепости напитка. Поэтому невозможно точно контролировать результат. Для горшечных растений это особенно опасно: небольшой избыток может быстро навредить корням.

То, что кофе "сработал" у кого-то одного, не означает, что он подойдёт всем. Эксперт предупреждает: если вы не готовы рисковать растением, не поливайте его кофе.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, когда и как обрезать декабрист, чтоб он стал пышным.

Вас также могут заинтересовать новости: