Шмыгаль призвал европейские страны к немедленным действиям.

Европа должна быстро признать "новую реальность", в которой она должна "взять на себя ответственность за свою собственную безопасность", заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Как пишет Axios, об этом он сказал на Вашингтонском форуме по безопасности в Аспене.

"После десятилетий бездействия нерешительность — это роскошь, которую Европа не может себе позволить", - подчеркнул он.

Он отметил, что Россия полностью мобилизовала свою военную машину, и испытывает не только Украину, но также проверяет Европу и Запад.

"Мы живем в эпоху, которую историки впоследствии назовут переходом от одного мирового порядка к другому. Такие переходы происходят редко, раз в 30–50 лет, и никогда не проходят гладко", — сказал Шмыгаль.

Как пишет Axios, в этом году разговоры о перевооружении Европы значительно активизировались. Четыре главных фактора, которые стоит учитывать:

Инвестиции и достижения в области оборонных технологий, такие как завод Helsing в южной Германии и запуск его беспилотника CA-1 Europa.

Возобновление дебатов о ядерном оружии во Франции, Польше и других странах.

Новые соглашения о расходах НАТО, включая выделение средств на критически важную инфраструктуру.

Последняя стратегия национальной безопасности администрации Трампа, которая была одобрена Москвой.

Обострение конфликта с РФ

Как пишет WSJ, европейские чиновники в сфере безопасности сейчас регулярно призывают общественность готовиться к потенциальной войне с Россией – заявление, которое казалось немыслимым еще десятилетие назад.

При этом в Европе боятся заключения невыгодного соглащения по Украине, которое ослабит Киев, поскольку считают, что сделка, выгодная Москве, рискует спровоцировать более масштабную войну, которая может охватить весь континент.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены Альянса являются "следующей целью России". По его словам, НАТО должно приложить все усилия, чтобы предотвратить новую войну.

