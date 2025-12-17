Когда ВСУ поразили другую субмарину - "Ростов-на-Дону", Москва тоже уверяла, что ничего не произошло.

Успешность поражения российской подводной лодки типа "Варшавянка" в Новороссийске не вызывает сомнений. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Вижу у кого-то есть сомнения относительно успешности удара по подводной лодке россиян в Новороссийске, потому что они (россияне - УНИАН) говорят, все хорошо. Ок, всего три факта...", - написал Плетенчук в Facebook.

Первый факт заключается в том, что, когда ВСУ впервые, в 2023 году атаковали в Севастополе подводную лодку РФ "Ростов-на-Дону", в стране-агрессоре тоже уверяли, что с этой субмариной "все было хорошо". На самом деле, она получила значительные поражения, была поставлена в ремонт, где в 2024 году подверглась новому мощному удару.

Второй факт, который приводит представитель ВМС: после атаки на подводную лодку в Новороссийске, на месте осталась только одна подводная лодка.

"Главное: зная массу БЧ (боевой части - УНИАН), могу вас заверить, что от гидроудара ошалела рыба даже в Цемесской бухте. На порядок меньше надо, чтобы уничтожить обычное судно. Напоминаю: вода не газ, она не сжимается. И торпеда подводная взрывается без прикосновения к корпусу", - подчеркнул Плетенчук.

Удар по российской субмарине в Новороссийске

Напомним, военный эксперт Юрий Федоров назвал операцию Сил обороны Украины по проникновению в порт Новороссийск и подрыв подводной лодки "Варшавянка" - фантастическим успехом ВСУ и одновременно - фантастическим провалом РФ.

По его словам, подводные беспилотные аппараты проникли в Цемескую бухту, где расположен Новороссийский порт и ряд нефтеналивных терминалов стратегического значения. Как пояснил аналитик, этот порт должен быть наиболее защищенным объектом РФ на побережье Черного моря, однако украинский дрон преодолел "многослойную систему охраны".

Также Федоров пояснил, что командование ЧФ РФ просто не может признать, что субмарина получила значительные повреждения, потому что начнется уголовное расследование по факту халатного отношения к охране стратегического объекта.

