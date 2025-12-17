Ракеты с тепловыми ловушками затрудняют работу систем ПВО.

Среди основных средств, которые Россия применяет для атак по Киеву - "Шахеды" и крылатые ракеты, чтобы нанести максимальные разрушения и создать угрозу для гражданского населения. Об этом рассказал в интервью Фокусу Денис "Пудж", боец ПВО Отдельной президентской бригады, стрелок-зенитчик зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

Как отмечает боец, больше всего по Киеву россияне бьют "Шахедами" и крылатыми ракетами, а во время массированных атак случаются и баллистические ракеты, включая "Кинжалы".

"У баллистики очень высокая скорость и высота полета. Когда они заходят на цель, скорость может достигать до 14 тысяч километров в час. Самое страшное, когда они начинают падать", - отмечает он.

В то же время самой большой проблемой для украинских защитников становятся новые технологии, которые применяет враг.

Так, военный пояснил, что ракеты с тепловыми ловушками затрудняют работу систем ПВО, поскольку ловушки отвлекают ракеты, заставляя их взрываться на расстоянии от цели. Основная цель - дать возможность ракете уклониться от перехвата. Несмотря на это, он отмечает, что современные системы ПВО справляются с этим оружием, хоть и не всегда.

Атаки по Киеву - последние новости

В конце ноября враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры с применением ударных БпЛА, ракет. Как тогда сообщали в Воздушных силах, основным направлением удара была Киевщина.

Тогда в результате атаки два человека погибли и почти три десятка пострадали.

