Новая законодательная инициатива предлагает радикально ограничить оборот никотиновых изделий. Известный политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов считает, что это приведет к увеличению "черного рынка" и уменьшит поступления в бюджет. А значит - негативно скажется на обороноспособности страны.

В Верховной Раде вскоре планируются зарегистрировать законопроект №14110Д, который предусматривает жесткое регулирование никотиновых изделий, в частности паучей - никотиновых подушечек, пишет в своем блоге известный блогер, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Так, документ предлагает снизить максимальную концентрацию никотина до 1 мг на порцию, а также ввести ограничения по упаковке и вкусам. Сазонов отмечает, что такие нормы фактически уничтожат легальный сегмент рынка, а потребители перейдут на нелегальные изделия, где концентрация никотина достигает более 100 мг.

"У нас уже есть свежий кейс. Запрет ароматизированных электронных сигарет в 2024 году. Продажи не исчезли. Исчез легальный рынок. По оценкам, около 94% сегмента сейчас в тени. Бюджет ежегодно недополучает более 5 млрд грн акцизов. Государство потеряло налоги. Потеряло контроль за качеством. Потеряло любые барьеры для доступа несовершеннолетних. Но зато формально "усилило борьбу", - пишет Сазонов.

По мнению автора, в условиях войны необходимо руководствоваться приоритетами, которые усиливают обороноспособность страны. Уменьшение же бюджетных поступлений сократит возможность финансировать армию.

Кроме того, по его словам, это очень плохой инвестиционный сигнал для бизнеса, который в условиях войны работает с рисками, несет убытки из-за ракетных атак России, соглашается на увеличение налогов. Но если рынок будет регулироваться настолько внезапно и без обсуждения с его участниками, любое желание инвестировать в экономику исчезает.

Кирилл Сазонов сравнил инициативу с "лечением головной боли гильотиной".

"Это не забота о здоровье, а странная форма экономического самоподрыва", - резюмировал он.

