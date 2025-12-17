Operation Bluebird планирует возродить соцсеть.

Компания X Илона Маска подала иск против стартапа Operation Bluebird, который пытается получить права на товарный знак Twitter и логотип с синей птицей, а заодно и возродить саму соцсеть.

В X настаивают, что ребрендинг не означает отказ от бренда Twitter. Компания подчёркивает, что домен twitter.com до сих пор активно используется миллионами людей, а само слово "Twitter" по-прежнему живёт в повседневной речи пользователей.

Поэтому заявку Operation Bluebird в X называют попыткой кражи бренда, которая может ввести людей в заблуждение. В иске также заявлены требования о компенсации убытков, но без конкретной суммы.

В декабре стартап подал заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США с требованием аннулировать товарные знаки X, связанные с Twitter, Tweet и логотипом птицы, аргументируя это тем, что компания якобы от них отказалась.

После этого команда публично заявила о планах запустить соцсеть Twitter.new к концу 2026 года, уже показала рабочий прототип и начала собирать резервы аккаунтов.

В ответ на иск X представители Operation Bluebird заявили, что действуют строго в рамках закона и не собираются отступать.

