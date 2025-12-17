Также Julik растрогал историей о судьбоносной встрече с украинским военнослужащим.

Украинский певец, экс-участник группы DZIDZIO Julik (настоящее имя - Назарий Гук) поделился своими наблюдениями относительно того, изменилось ли отношение к Украине за границей.

"Я видел, как в зале в Манчестере, в Берлине, в Лондоне люди поют на украинском. И это уже не солидарность. Это часть общей идентичности. И ты понимаешь: наша музыка не просто культурная, она духовная", - отметил певец в комментарии УНИАН.

Также Julik рассказал о судьбоносной встрече с украинским военнослужащим, которая изменила его жизнь.

"Во Львове после концерта подошел военный. Молод, но со взглядом, которому лет сто. Попросил подписать знамя. А потом сказал фразу, от которой я перестал дышать: "Я не знаю, вернусь или нет. Но если нет – скажите моей маме, что я был счастлив хотя бы этот час. Я впервые за два года улыбнулся", - поделился исполнитель.

По его словам, данная фраза была с ним весь год:

"Она изменяет масштабы. После нее ты не можешь петь песни просто для настроения. Ты понимаешь: иногда концерт - это последняя возможность напомнить человеку, что он жив. И после таких встреч ты не имеешь права уставать".

Напомним, ранее Julik посвятил песню победе Украины в войне.

