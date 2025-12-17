Длина дороги составляет 4,5 километра, а ее строительство обошлось в 138 миллионов евро.

Во французской столице Париже открылась самая длинная в Европе канатная дорога. Это произошло спустя 17 лет после того, как ее проект был впервые предложен.

Канатная дорога в Париже – что известно

Канатная дорога C1, также известная как Paris Téléphérique, соединяет линию метро № 9 в Кретее с виллой Нова в Вильнев-Сен-Жорже, юго-восточном пригороде города, который плохо обеспечен общественным транспортом, пишет The Independent.

Длина дороги составляет 4,5 километра, а ее строительство обошлось в 138 миллионов евро. Она является первой в своем роде во французской столице.

Видео дня

Ожидается, что 105 гондол, кажданя на 10 человек максимум, будут перевозить более 11 тысяч пассажиров в день над оживленными улицами Парижа.

Кабинки будут прибывать на станции каждые 23-37 секунд и могут вмещать инвалидные коляски, детские коляски и велосипеды.

Поездка по этой линии со скоростью около 22 километров в час займет около 18 минут, по сравнению с как минимум 35 минутами на местном автобусе.

Канатная дорога будет работать ежедневно с 5:30 до 23:30, за исключением суббот, когда последний рейс будет заканчивается в 00:30.

Местные Парижа смогут ездить на Paris Téléphérique с помощью проездного Navigo – пополняемой смарт-карты для общественного транспорта Парижа и региона Иль-де-Франс. Пассажиры без проездного смогут воспользоваться канатной дорогой за 2 евро.

Как пояснил вице-президент по транспорту регионального совета Иль-де-Франс Грегуар де Ластейри, этот проект является более дешевой альтернативой строительству метро для соединения изолированных районов.

Другие новости Парижа

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в понедельник, 15 декабря 2025 года, парижский Лувр, являющийся одним из самых посещаемых музеев мира, закрылся для посетителей из-за масштабной забастовки его сотрудников. В среду утром протестующие приняли решение продлить свою акцию, так что туристы, приобревшие билеты заранее, теперь вынуждены толпиться у входа в музей.

Стоит отметить, что последние месяцы выдались сложными для Лувра. В октябре 2025 года музей был дерзко ограблен группой престуников просто посреди белого дня – им удалось вынести драгоценностей примерно на 100 миллионов евро. Позже несколько подозреваемых были задержаны, однако украденные предметы так и не были найдены. Тогда музей также закрывался на несколько дней.

При этом входе проверок систем безопасности в помещениях Лувра был выявлен ряд других нарушений, касающихся состояния залов – во многих из них протекали крыши, а также были проблемы с отоплением. На этом фоне руководство музея приняло решение поднять цены на билеты для туристов-неевропейцев с 2026 года, чтобы было принято резко негативно сотрудниками учреждения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.