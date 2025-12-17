Репарационный кредит может быть принят квалифицированным большинством - не менее 15 странами.

Смелая идея использовать суверенные активы России для поддержки Украины быстро стала резонансной и получила поддержку ключевых государств Европейского Союза, пишет EuroNews.

Среди первых, кто полностью поддержал репарационный заем и одновременно отверг идею нового общего долга, были премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер Швеции Ульф Кристерссон и премьер Финляндии Петтери Орпо. К ним быстро присоединились премьер-министр Польши Дональд Туск, глава правительства Эстонии Кристен Михал, премьер Латвии Эвика Силиня, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Ирландии Михал Мартин.

"Кроме того, что это наиболее финансово осуществимое и политически реалистичное решение, оно соответствует фундаментальному принципу права Украины на компенсацию ущерба, нанесенного агрессией", - говорится в совместном письме.

Видео дня

Решительную поддержку также выражают Нидерланды - один из крупнейших финансовых доноров Украины. Испания и Португалия менее активны публично, но подчеркивают необходимость любым способом обеспечить стабильное финансирование Киева.

Париж одновременно держится в тени в этой дискуссии. Это вызывает вопросы, учитывая то, что именно во Франции, по оценкам, хранится около 18 млрд евро российских суверенных активов в частных банках.

"Это не означает, что мы не работаем над другими или более широкими вариантами, которые могли бы охватывать суверенные активы в коммерческих банках. Но характер этих активов, в частности действующие контрактные обязательства, другие", - объясняют в Елисейском дворце.

Хотя президента Эмманюэля Макрона не считают противником репарационного займа, его отсутствие в публичной дискуссии заставило канцлера Германии Фридриха Мерца фактически взять инициативу на себя.

"Не будем себя обманывать. Если мы не добьемся успеха, способность Европейского Союза действовать будет серьезно подорвана на годы, если не на более долгий период", - предупредил Мерц.

Какие страны против репарационного кредита для Украины

Ключевым оппонентом стала Бельгия - главный хранитель российских активов - и ее премьер-министр Барт де Вевер. Он называет идею принципиально ошибочной и крайне рискованной.

"Я никогда не соглашусь на то, чтобы Бельгия самостоятельно несла риски и обязательства, которые возникнут в случае репарационного займа", - написал де Вевер в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Он отдает предпочтение общему долгу и допускает поддержку займа только при условии полной взаимной ответственности за риски, гарантий ликвидности и справедливого распределения бремени между странами - владельцами активов.

К Бельгии присоединились Италия, Болгария и Мальта, призвав Еврокомиссию искать альтернативные решения с предсказуемыми параметрами и значительно меньшими рисками. Хотя эта декларация прямо не отвергает репарационный кредит, она усилила неопределенность.

Новый премьер Чехии Андрей Бабиш также поддержал позицию де Вевера.

"В любом случае мы не будем финансово участвовать в этой помощи. Мы не можем предоставить средства из чешского бюджета или гарантии", - заявил он.

Отдельно стоит Венгрия. Премьер страны Виктор Орбан категорически отказывается одобрять любую новую помощь Украине.

"Европа хочет продолжать войну и даже расширять ее. Она стремится удерживать боевые действия на российско-украинской линии фронта и распространить их в экономическую плоскость, конфискуя замороженные российские активы. Этот шаг фактически - открытое объявление войны", - заявил венгерский политик.

А премьер Словакии Роберт Фицо пообещал блокировать новую военную помощь, хотя поддерживает финансирование послевоенного восстановления.

Чего ждать дальше

Репарационный кредит может быть принят квалифицированным большинством - как минимум 15 странами, представляющими 65% населения ЕС. Это означает, что семи вышеупомянутых скептиков - Бельгии, Италии, Болгарии, Мальты, Чехии, Венгрии и Словакии - недостаточно, чтобы сорвать план. Чтобы остановить процесс, оппонентам понадобилась бы Франция, однако жесткое "нет" маловероятно. В то же время дипломаты признают, что игнорирование позиции Бельгии было бы политически нежизнеспособным.

"Если быть реалистами, согласия всех 27 стран не будет. Мы надеемся подойти как можно ближе к 26", - сказал чиновник ЕС.

Если же оба варианта - репарационный кредит и общий долг - зайдут в тупик, Еврокомиссии придется срочно предложить временное финансовое решение, чтобы избежать дефолта Украины. Потребность в новой внешней помощи возникнет уже в апреле 2026 года.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры должны согласовать решение о финансировании Украины на саммите в Брюсселе на этой неделе. Она подчеркнула, что "нет более важного акта европейской обороны, чем поддержка обороны Украины".

Издание The Times писало, что замороженные российские активы могут оказаться важнейшим козырем в переговорах о прекращении войны для Украины и союзников. Так, передача Киеву по крайней мере части активов в ближайшее время - критически важна, поскольку США во времена президента Дональда Трампа прекратили финансирование Украины, тогда как европейские правительства не хотят увеличивать собственные долги ради поддержки Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: