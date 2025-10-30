В 'Укрзализныце' предупредили о многочасовых задержках ряда поездов после удара России

В списке задерживаемых поездов есть и международный.

Ряд поездов опаздывает после атаки Российской Федерации по Украине. Задержки составляют до 6 часов.

По информации "Укрзализныци", по состоянию на 8:25 сегодня, 30 октября, 12 поездов задерживаются более чем на час. В этом списке оказался и международный поезд сообщением Киев-Бухарест- Норд, который задерживается более чем на 5 часов.

Утром в железнодорожной компании сообщили, что в результате вражеского обстрела зафиксированы обесточивания в Николаевской области.

"Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками", - указано в сообщении.

Россияне атаковали Украину ракетами и ударными дронами в начале суток 30 октября. В результате удары зафиксированы разрушения, а также есть пострадавшие.

Только в Запорожье, где россияне попали в общежитие, пострадало 11 человек, среди них шестеро детей.

В свою очередь в Минэнерго сообщили, что Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре. В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Позже в "Укрэнерго" сообщили о применении почасовых графиков отключения света в ряде областей, в том числе и в Киеве.

