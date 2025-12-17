Враг пытается выискивать украинские производственные мощности, чтобы помешать развитию украинской баллистики.

С целью нанесения российским захватчикам колоссальных потерь надо значительно масштабировать производство украинских баллистических возможностей, заявил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский.

Эксперт считает, что говорить об украинских баллистических возможностях надо говорить с осторожностью. "На самом деле лучше нам видеть результаты попаданий, и не знать, что это было. Потому что, за последнее время, мы говорим о том, что враг пытается активно выискивать наши производственные мощности, пытается по ним бить для того, чтобы уменьшить потенциал", - отметил Храпчинский в эфире на Radio NV.

Он напомнил, что "Сапсан" является баллистической ракетой.

"Это сложно сбивать россиянам. Поэтому, направление движения развития наших баллистических возможностей является очень важным. Потому что это существенно повлияет на способности России отражать такие атаки. И условно говоря, такие средства способны приводить к тому, что будут колоссальные потери", - добавил Храпчинский.

При этом, он отмечает большую важность масштабирования украинских производственных возможностей. "Разумеется, это хорошо, что мы выпускаем, но надо масштабировать до способности, по крайней мере, не хотя бы как в России, а хотя бы на 50% для того, чтобы наносить серьезные удары по врагу", - сказал Храпчинский.

Украинская баллистика - что известно

По данным СМИ, в этом году оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" начали производить в серийных масштабах. Также уже началось системное применение. Ранее официальный индекс нового украинского ОТРК не раскрывался, однако благодаря этому сообщению стало известно полное официальное название - 1КР1 "Сапсан".

По мнению военного аналитика, авиационного эксперта Константина Криволапа, в случае успешного развития украинской баллистики можно будет уничтожить 80% военно-промышленного комплекса России.

