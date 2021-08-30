Раненого срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный.

Об этом вечером, 30 августа, сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

"Сегодня, 30 августа, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении на странице ОТУ в Facebook.

Раненого срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Отмечается, что украинские военные открыли ответный огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в ОТУ.

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Автор: Катерина Комолова