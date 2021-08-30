В том числе речь идет о 67 военнослужащих и резервистах, которые пропали на Донбассе.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что на оккупированной части Донбасса пропавшими без вести считаются 258 человек, в оккупированном Россией Крыму - 44 человека.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений.

Так, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека, пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

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Кроме того, по имеющейся информации, с начала российской оккупации по меньшей мере 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и города Севастополь. "Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной. Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Ибраимов, Эскендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов", - говорится в заявлении.

Также сказано, что подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации.

При этом, на сегодня прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 112 уголовных процессах по 173 фактам насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей.

Отмечается, что в подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной администрации к исчезновениям. Зафиксированы также многочисленные случаи запугиваний родственников пропавших и свидетелей.

МИД требует от Российской Федерации выполнения ею обязательств как государства-оккупанта в соответствии с международным гуманитарным правом и международным правом прав человека, прежде всего что касается гарантирования права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.

"Украина продолжит работу с международными партнерами, в частности участниками "Крымской платформы", чтобы нарушения России как государства-оккупанта оставались в фокусе постоянного международного внимания, давление на РФ усиливалось для предупреждения подобных преступлений и проведения эффективного расследования во всех случаях насильственных исчезновений", - отметила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Виталий Саенко