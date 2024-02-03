Международный суд ООН вынес решение по делу Украины против РФ насчет Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Суд установил нарушение РФ обеих конвенций, но отклонил значительную часть требований Украины. Однако это решение является точно уникальным, потому что практики рассмотрения нарушений этих двух конвенций, которые были заявлены Украиной, ранее не было.

Насчет содержания заявления - и сам Суд на этом акцентировал внимание - оно не касалось оценки характера вооруженного конфликта, который происходит на территории Украины с 2014 года, вообще агрессивных действий Российской Федерации, применения силы против Украины, законности/незаконности оккупации территории Украины. Поэтому не стоило ожидать, что Суд будет анализировать эти действия. То есть, сейчас очень много говорится о понимании и толковании "Л/ДНР" как террористических организаций и террористической деятельности на Донбассе, однако заявление не касалось оценки этих вопросов.

Суд установил нарушение РФ обеих конвенций, но отклонил значительную часть требований Украины

Если посмотреть материалы за 2014-2017 годы, которые есть в открытом доступе, то можно увидеть очень много отсылок к Грузии и событиям 2008 года, когда Грузия также обращалась в Международный суд ООН, пытаясь привлечь Российскую Федерацию к ответственности за применение силы. Однако это не сработало. Поэтому Украина пыталась использовать этот пример и переосмыслить это представление.

Среди заявленных Украиной требований насчет Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации в контексте Крыма было много тех, которые касаются системной политики Российской Федерации в Крыму против крымских татар, Меджлиса, против культуры, религии... Это было довольно обстоятельное заявление и обстоятельные нарушения. Однако единственное, что было признано как нарушение: запрет использовать украинский язык в образовательных программах в оккупированном Крыму.

Суд опирался на отчеты мониторинговых и международных организаций. И если читать эту часть, то, мы видим: Суд не отрицает наличие нарушений против населения в Крыму, но объем представленной информации и ее анализ не позволил Суду сделать вывод о расовой дискриминации в контексте Крыма. То есть, не отвергается, что это имеет место, но рамка Конвенции была очень узкой, и нужно было провести очень серьезную работу, чтобы доказать, что это был уровень расовой дискриминации.

Что касается Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Суд признал только отсутствие реакции РФ на обращение Украины о необходимости расследовать финансовые потоки и ответственность отдельных лиц. Это процедурный аспект по взаимодействию с другими государствами для недопущения финансирования терроризма.

Дело в том, что многие пункты в заявлении Украины касались конкретных фактов и действий, однако фокус очень сильно смещался на события, которые происходили на Донбассе, на катастрофу MH-17, обстрелы Мариуполя, Краматорска... Речь шла об исследовании конкретных действий самопровозглашенных "Л/ДНР" и отдельных фактов нападений на украинских чиновников. Однако Суд подчеркнул, что финансирование терроризма является отдельным преступлением от совершения террористической деятельности. То есть, когда мы говорим о финансировании терроризма, весь акцент должен быть на финансовые потоки, активы, которые могут быть использованы для финансирования террористической деятельности.

...единственное, что было признано как нарушение: запрет использовать украинский язык в образовательных программах в оккупированном Крыму

Украинская сторона пыталась причислить к финансированию терроризма всю помощь, которую РФ оказывала с 2014 года самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР". Но, по мнению суда, не было приведено достаточных доказательств финансирования терроризма РФ именно в понимании Конвенции.

Тем не менее, формально, мы получили признание РФ нарушителем конвенций по ликвидации всех форм расовой дискриминации и борьбе с финансированием терроризма (хотя и по небольшой части от заявленных требований). По крайней мере это означает внимание органов ООН к РФ, потому что это та площадка, где Российская Федерация остается субъектом и продолжает действовать. То есть, на международном уровне будут обращать внимание на расследование фактов финансирования террористической деятельности, выполнение ордера Суда по украинскому языку на территории Крыма, по возобновлению деятельности Меджлиса... И будет осуществляться соответствующее давление.

Алина Павлюк, адвокат Украинской правовой консультативной группы