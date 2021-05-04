Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

С начала суток в районе операции Объединенных сил оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС.

Вблизи Водяного враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций защитников Украины из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе населённых пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Пивденное, Железное, Крымское, Торецк и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

О всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 30 гектаров территории и передали на уничтожение 11 взрывоопасных предметов.

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Автор: Виктория Токарева