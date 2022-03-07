Вероятно, россиянам не нравятся введенные против них санкции.

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что грузинскую границу за последние дни пересекли около 25 тысяч граждан Российской Федерации.

Отметим, многие европейские страны ввели санкции против РФ из-за того, что они развязали полномасштабную войну в Украине и устраивают обстрелы по мирному населению.

Множество брендов и компаний уже вышли из рынка РФ, а это значит, что их ждет глобальная экономическая катастрофа.

Вероятно, введенные против РФ санкции не нравятся местным жителям, поэтому они спешат покинуть свою страну.

Кроме того, РФ планировали еще одну операцию по обстрелу своих же территорий, чтобы потом обвинить в этом Украину.

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