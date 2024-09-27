Только Supercam S 350 стоит около 15-20 тысяч долларов.

11 бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии показала, как их аэроразведчики сбивают российские беспилотные летательные аппараты.

На странице бригады в социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором можно увидеть сбитие над линией боевого соприкосновения пяти российских дронов Zala-421, двух Орлан-10, Supercam S350 и Ланцета.

Два дня назад эта бригада демонстрировала сбитие новейшего российского дрона Supercam S 350. Один такой беспилотник стоит около 15-20 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

Видео дня

"Дрон может оснащаться различными видами оборудования, в зависимости от профиля выполнения задач, летает до 240 километров, поднимается на 5000 метров вверх, оборудуется камерой высокого разрешения с ночным видением, имеет еще целый ряд опасных характеристик, которые делают этот БпЛА приоритетной целью", - говорилось в сообщении.

Атаки российских дронов

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что за три недели сентября российские захватчики показали рекордную интенсивность применения "шахедов", однако эффективность ударов оценивают в менее чем 3%.

По его мнению, это связано не с наращиванием российского производства, а с увеличением поставок от Ирана. Также эксперт фиксирует стабильно высокий уровень применения FPV-дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: