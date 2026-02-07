Поражен 'Ураган' и ряд других важных целей россиян: Генштаб поделился деталями

Общие потери оккупантов в настоящее время уточняются.

Украинские защитники поразили реактивную систему залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Новомайорское на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщил Генштаб ВСУ, также Силы обороны атаковали сосредоточение живой силы противника в районе города Часов Яр. На временно оккупированной территории Запорожской области украинские воины нанесли удар по сосредоточению живой силы противника в районе населенного пункта Ровнополье.

Также в районе Гуляйполя был поражен пункт управления БПЛА противника. А недалеко от населенного пункта Ровно – склад материально-технического обеспечения. Кроме того, украинские защитники поразили центр производства FPV-дронов и подготовки пилотов противника в населенном пункте Комыш-Заря.

"Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять целенаправленные действия для уменьшения наступательных способностей и боевого потенциала врага", – добавили в Генштабе.

Сегодня стало известно, что дальнобойные беспилотники СБУ нанесли удар по заводу в поселке Редкино Тверской области. Этот завод примечателен тем, что россияне выпускают на нем компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.

А вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в настоящее время дроны составляют примерно 60% от общей доли всего огневого поражения на фронте, артиллерия - 40%.

По его словам, в Силах обороны продолжается наращивание и совершенствование сил беспилотных систем как отдельного рода войск.

