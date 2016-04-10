Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Зайцево

Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 9 апреля.

Сообщается, что в субботу миссия из пяти человек на двух бронемашинах находилась в Жованке (район Зайцево, подконтрольный украинской стороне).

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Патруль сопровождал представитель украинской стороны СЦКК.

"В 12:52 наблюдатели услышали взрыв, вероятно из 82-мм миномета, или из пушки, на расстоянии примерно 100-200 м к юго-востоку от своей позиции", - говорится в сообщении.

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Также в направлении миссии примерно с того же направления послышались выстрелы из стрелкового оружия.

"Наблюдатели спрятались за транспортными средствами, после чего проникли внутрь и покинули свое местоположение. Ни один из членов миссии ни был ранен, транспортные средства не повреждены, патруль вернулся на свою базу в Светлодарск в 16:00", - говорится в отчете.

Ранее ОБСЕ заявила об уничтожении автомобиля миссии под Снежным боевиками "ДНР".