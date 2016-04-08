ОБСЕ заявляет об уничтожении автомобиля миссии под Снежным боевиками "ДНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

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"Серьезный инцидент произошел вчера, когда транспортное средство СММ ОБСЕ было обстреляно и уничтожен возле Снежного. Чуть позже так называемые члены «ЛНР» остановили нашу миссию, направив оружие на наших наблюдателей", - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что "подобные инциденты недопустимы".