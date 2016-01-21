Разведчики сообщили о низкой эффективности объявленной боевиками "мобилизации"

Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Отмечается ухудшение состояния укомплектованности соединений и частей 1 и 2 АК личным составом из-за нежелания населения оккупированных территорий участвовать в боевых действиях. Эффективность объявленной оккупационными властями мобилизации является низкой. С начала января т.г. в Алчевске для прохождения военной службы отобран лишь 1% от запланированного количества призывников», - говорится в сообщении.

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Разведчики отмечают, что с целью выявления лиц, которые самовольно оставили воинские части, и недопущения их проникновения на территорию России, ФСБ РФ усилила контроль за участком российско-украинской границы в Ростовской области.