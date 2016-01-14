Генштаб пока не будет просить Порошенко о мобилизации, рассчитывает на контрактников

Об этом заявил начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев, сообщает Deutsche Welle.

По словам Селезнева, сейчас в Генштабе анализируют уместность такого шага и подчеркивают, что все будет зависеть от нескольких принципиальных факторов.

"Я не могу сказать, что седьмой волны мобилизации не будет. Это будет зависеть от военно-политической ситуации на Востоке страны и от того, сколько нынешних военных подпишут контракт на продление службы", - уточнил Селезнев и добавил, что в Генштабе еще определяются с тем, сколько нужно мобилизовать личного состава, в какие сроки и какой последовательности.

Читайте такжеМинобороны уверяет, что не заинтересовано в призыве "немотивированных" бойцов на военную службу

Спикер подчеркнул, что Генштаб начал среди военнослужащих информационную кампанию о преимуществах службы на контракте и рассчитывает, что увеличенная зарплата в семь тысяч гривень и расширенный социальный пакет для контрактников привлечет добровольцев.

В Генштабе ожидают, что увеличенное соцобеспечение поможет укомплектовать контрактниками до 70 процентов личного состава ВСУ, а призванные на срочную службу и мобилизованные составят лишь 30 процентов.