Россия усиливает контроль за границей, чтобы не впустить боевиков из Донбасса - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"С целью выявления лиц, самовольно оставивших воинские части, и недопущения их проникновения на территорию России, ФСБ РФ усилила контроль за участком российско-украинской границы в Ростовской области", - отмечается в сообщении.

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Ранее разведка сообщала, что боевики на Донбассе ограничили передвижение подчиненных, чтобы избежать конфликтных ситуаций с местными.