Россия усиливает контроль за границей, чтобы не впустить боевиков из Донбасса - разведка
13:13, 21 января 2016Война
4327
ФСБ России усилила контроль за участком границы в Ростовской области для недопущения на свою территорию боевиков из Донбасса, которые покидают воинские части.
REUTERS
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"С целью выявления лиц, самовольно оставивших воинские части, и недопущения их проникновения на территорию России, ФСБ РФ усилила контроль за участком российско-украинской границы в Ростовской области", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеНа оккупированном Донбассе офицеры РФ проведут учения всех подразделений боевиков - разведка
Ранее разведка сообщала, что боевики на Донбассе ограничили передвижение подчиненных, чтобы избежать конфликтных ситуаций с местными.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter