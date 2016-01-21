Россия усиливает контроль за границей, чтобы не впустить боевиков из Донбасса - разведка

13:13, 21 января 2016
Война
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ФСБ России усилила контроль за участком границы в Ростовской области для недопущения на свою территорию боевиков из Донбасса, которые покидают воинские части.

REUTERS

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"С целью выявления лиц, самовольно оставивших воинские части, и недопущения их проникновения на территорию России, ФСБ РФ усилила контроль за участком российско-украинской границы в Ростовской области", - отмечается в сообщении.

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Ранее разведка сообщала, что боевики на Донбассе ограничили передвижение подчиненных, чтобы избежать конфликтных ситуаций с местными.

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