Боевики ограничили передвижение подчиненных во избежание конфликтных ситуаций с местными - разведка

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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"В условиях роста недовольства социально-экономической ситуацией и действиями "власти" на оккупированных территориях командование российских оккупационных войск принимает меры во избежание конфликтных ситуаций с местным населением. С этой целью принято решение об ограничении передвижения кадровых военнослужащих ВС РФ за пределами мест расположения", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее в зоне АТО пьяный командир боевиков застрелил своего подчиненного.