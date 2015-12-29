Турчинов рассказал о приоритетах в обороне на следующий год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после посещения предприятия "Аэротехника-МЛТ" в Макаровском районе Киевской области сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

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По его словам, "в 2014 году происходило системное уничтожение Вооруженных сил Украины, и наибольшие потери понесли именно силы противовоздушной обороны - зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции пользовались очень большим спросом за рубежом, поэтому они снимались с боевого дежурства и продавались. Самая большая проблема, когда мы начали возрождение потенциала Вооруженных сил, это проблема возрождения потенциала противовоздушной обороны. Именно поэтому Совет нацбезопасности и обороны определил возрождение потенциала противовоздушной обороны приоритетом 2016 года", - сказал Турчинов, напомнив, что на следующий год в бюджете для Минобороны предусмотрено более 114 млрд грн.

Турчинов отметил, что из этого общего финансового ресурса значительная часть средств будет выделена для возрождения сил ПВО.

"Все предприятия, которые выпускали зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции, они находятся в Российской Федерации, и фактически мы вынуждены с нулевого потенциала создавать предприятия, создавать производственные мощности, которые бы позволили вооружить нашу армию", - сказал секретарь СНБО.

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Касаясь темы деятельности предприятия, которое он посетил, Турчинов отметил, что здесь проводится восстановление и модернизация радиолокационных станций из исключительно украинских разработок и комплектующих или производства стран НАТО.

"Ни одна запчасть, ни одна элементная база российского производства на этих комплексах не используется. Это для нас принципиально важно. И в ближайшее время пройдут военные испытания зенитно-ракетных комплексов - сначала С-125 и затем системы "Куб", - подчеркнул Турчинов.

Он обратил внимание на то, что когда речь идет о приоритетах развития военно-промышленного комплекса, то его должны восстанавливать не только государственные предприятия, которые входят в государственный концерн "Укроборонпром", но и частные.

"Все больше и больше частных предприятий начинают работать в этом сегменте. Чем больше предприятий будут работать в военно-промышленном комплексе, в том числе негосударственных предприятий, тем больше будет конкуренция, тем больше будет возможностей у ВСУ, у военного руководства выбирать по определению качества и цены", - отметил секретарь СНБО.