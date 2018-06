Великобритания хочет от России объяснений, откуда у боевиков взялась установка "Буратино"

Об этом говорится в соответствующем сообщении британской делегации на странице в Twitter.

"Мы сделали запрос российской делегации объяснить присутствие установки ТОС-1 "Буратино"", - говорится в сообщении.

Делегация Великобритании подчеркивает, что этот вид оружия производится в России, и никогда не экспортировался оттуда в Украину.

