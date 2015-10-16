Великобритания хочет от России объяснений, откуда у боевиков взялась установка "Буратино"

Об этом говорится в соответствующем сообщении британской делегации на странице в Twitter.

"Мы сделали запрос российской делегации объяснить присутствие установки ТОС-1 "Буратино"", - говорится в сообщении.

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Делегация Великобритании подчеркивает, что этот вид оружия производится в России, и никогда не экспортировался оттуда в Украину.

Follow the link for the full press release: http://t.co/TDZtLTU5Gopic.twitter.com/5xFyGfV1Xl — RU OSCE Delegation (@UKOSCE) October 15, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине обнаружила на подконтрольной боевикам территории Донбасса новый тип российского вооружения, с которыми наблюдатели до этого не сталкивались.

Заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил агентству, что наблюдатели впервые на востоке Украины увидели тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино". Они обнаружили ее на тренировочной площадке боевиков в селе Круглик недалеко от Луганска.

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"Буратино" может оснащаться ракетами с термобарическим составом, которые распыляют специальную смесь в воздухе, а затем эта смесь воспламеняется. Данный тип оружия способен уничтожить несколько городских кварталов.

Эту систему производит только Россия, и она не экспортировалась в Украину до того, как вспыхнул вооруженный конфликт на Донбассе, свидетельствуют данные IHS jane's Group и Stockholm International Peace Research Institute, который изучает поставки вооружений по всему миру.

Согласно IHS jane's и неофициальной базе поставок оружия Стокгольмского института, Россия экспортировала ТОС-1 только в Азербайджан, Ирак и Казахстан.