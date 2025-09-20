Причину лечения она не озвучила.

Украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина обеспокоила своих подписчиков кадрами из больницы.

Днем в субботу, 20 сентября, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором можно увидеть, что она находится в лечебном учреждении. Судя по кадрам, ведущей ставят капельницу. Ефросинина подписала ролик коротко:

"Мы с моим организмом продолжаем квест "он меня или я его".

Стоит отметить, что во время процедуры блогерше делают макияж, так что она, вероятно, не планирует задерживаться в больнице долго.

Напомним, ранее о госпитализации сообщил украинский певец Melovin, которого мобилизовали в Ансабль Государственной пограничной службы Украины.

Он сообщил, что ему предварительно диагностировали генерализованное тревожное расстройство и тяжелый депрессивный эпизод.

Не все пользователи сети поддержали певца - некоторые возмутились тем, что Melovin жалуется на проблемы, когда военнослужащие с фронта вынуждены находиться в гораздо худших условиях.

