Боевики обстреляли из артиллерии село в Артемовском районе, есть погибшие среди мирного населения

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, около 60 из них состоялось с 18.00 по 24.00 . При этом 33 раза бандформирования использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие.

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"Российско-террористические войска снова намеренно и показательно обстреляли мирный населенный пункт Донбасса. На этот раз от 152-мм артиллерии боевиков пострадало село Кодема, Артемовского района Донецкой области. Есть погибшие среди мирного населения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что количество погибших не уточняется.

Кроме этого, согласно данным пресс-центра, 7 раз боевики применяли по позициям сил АТО 152-х и 122-мм артиллерию, 31 раз - 120-мм минометы, в 9 случаях – танки.

"Под плотным огнем пророссийских бандформирований были позиции сил АТО в районах н.п. Авдеевка, Новгородское, Верхньоторецкое, Опытное, Кирово, Первое мая, Ленинское, Николаевка-2, Майорск, Старогнатовка", - добавили в пресс-центре.

По состоянию на 6 часов утра, сегодня, 15 июля, боевики ведут "беспокоящий" огонь из стрелкового оружия по позициям наших войск в районе н.п. Счастье и в направлении Донецкого аэропорта.