Пресс-центр АТО констатирует относительное затишье на Артемовском направлении

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, больше всего вооруженных провокаций против украинских воинов захватчики осуществили вблизи временно оккупированного Донецка.

«Активно применяя стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы крупного калибра, из запрещенных соглашениями 120-мм минометов враг неоднократно бил по Марьинке и Песках. С этого же вооружения стрелял по городской инфраструктуре Опытного», - говорится в сообщении.

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По данным пресс-центра, на Луганщине 120-мм вражеские мины взрывались на наших позициях вблизи Крымского, Новотошковского и Кряковки. Из 82-мм минометов и стрелкового оружия было обстреляно Золотое.

Вместе с тем, как отмечается, из минометов разных калибров, 122-мм гаубиц и гранатометов пророссийские гибридные бандформирования обстреливали Широкино, Старогнатовку и Петровское.

«На Артемовском направлении наблюдалось относительное затишье. Лишь несколько вражеских гранат, выпущенных из автоматического станкового гранатомета, взорвались вблизи Троицкого», - резюмировали в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО ранены 5 украинских военных, погибших нет.