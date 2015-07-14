В Широкино и Марьинке по позициям сил АТО стрелял снайпер

Как сообщил пресс-центр АТО на своей странице в соцсети, "в течение 14 июля, по состоянию на 18.30, враг совершил около 50 обстрелов позиций сил АТО. Из них 19 раз – в нарушение Минских договоренностей. В частности, пророссийские бандформирования применяли по позициям сил АТО 152-мм артиллерию, 120-мм минометы и танки. Обстрелы наших позиций неоднократно произошли в течение дня вблизи населенного пункта Новгородское, Опытное, Пески, Луганское, Водяное, Авдеевка", - говорится в сообщении.

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Огонь боевикитакже вели вблизи населенных пунктов Счастье, Станица Луганская, Крымское, Майорськ.

С 10.50, в течение часа, и с 12.30 близ Марьинки по нашим военным работал снайпер.

Втечение суток зафиксировано 3 беспилотника боевиков.

"Войска сил АТО надежно удерживают оборонительные рубежи и готовы к любому развитию событий", - подытожили в пресс-центре.