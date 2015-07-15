За сутки в зоне АТО погибли 8 украинских военных, 16 получили ранения - Лысенко
13:20, 15 июля 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 8 украинских военнослужащих, 16 получили ранения.
За сутки позиции сил АТО подверглись более 100 обстрелам со стороны боевиков / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
“Из-за того, что у нас за прошедшие сутки повысилась активность обстрелов, которая составила более 100, 8 бойцов погибли, 16 получили ранения”, - сказал Лысенко.
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По его словам, 5 бойцов погибли в Станично-Луганском районе, когда проверяли минные укрепления вблизи украинско-российской границы. Подробности их гибели Лысенко не уточнил.
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