За сутки в зоне АТО погибли 8 украинских военных, 16 получили ранения - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

“Из-за того, что у нас за прошедшие сутки повысилась активность обстрелов, которая составила более 100, 8 бойцов погибли, 16 получили ранения”, - сказал Лысенко.

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По его словам, 5 бойцов погибли в Станично-Луганском районе, когда проверяли минные укрепления вблизи украинско-российской границы. Подробности их гибели Лысенко не уточнил.