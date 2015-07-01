Разведчик "Азова" рассказал о свастиках на фотографиях и романтиках из СБУ

Такой ответ на вопрос об обвинениях в ее использовании дал разведчик полка "Боцман" (Сергей Коротких) в интервью ЛигаБизнесИнформ, отметив, что данная символика может присутствовать на "отдельных фото отдельных бойцов", поскольку многие из них пришли из националистических кругов.

"Что касается каких-то отдельных фото отдельных бойцов, то не забывайте, что у нас много молодых людей, пришедших, в том числе, из националистических кругов. Точно так же вы можете поинтересоваться и найдете кучу фотографий американского спецназа с татуировками-свастикой и так далее", - рассказал Коротких.

Читайте такжеСБУ и МВД не имеют оснований сомневаться в законности предоставления гражданства белорусу КороткихПо его мнению, во всех странах мира именно националисты составляют костяк всех спецслужб - как "более радикально настроенные люди, способные на поступок и мотивированные на защиту собственного государства".

Также "Боцман" рассказал о хороших отношениях с местным отделом контрразведки СБУ.

"У нас так получилось, что хорошо сработались с местным СБУ - конкретно с отделом контрразведки. Они близки нам по духу, год назад ведь еще были никем, а точнее, теми, кто мешал остальному СБУ зарабатывать деньги. В отделе "К" есть небольшая группа идеалистов-романтиков, которые к тому же еще оказались и патриотами. Потому координируемся с ними и работать легко и приятно, в отличие от всего остального СБУ, которое по-прежнему занимается крышеванием и зарабатыванием денег", - рассказал он.

Справка. Сергей Коротких ("Боцман", "Малюта") - участник российского ультраправого движения, приятель одиозного "Тесака" Марцинкевича, обвиняемый в терроризме на территории РФ, участвовал в нескольких военных конфликтах в разных странах мира в качестве добровольца.

По его собственным словам, приехал в Украину во время Майдана, после начала российской агрессии стал добровольцем полка "Азов". За боевые заслуги в декабре 2014 года получил украинское гражданство лично из рук президента Петра Порошенко.