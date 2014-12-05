Порошенко вручил украинский паспорт белорусу из "Азова"

Как сообщила пресс-служба главы государства, Порошенко вручил паспорт во время встречи с военными, которые охраняют Донецкий аэропорт.

Президент поблагодарил Коротких "за мужественную и верную службу".

"Быть гражданином Украины стало модно, престижно, я горжусь этим и с удовольствием вручаю Вам паспорт гражданина Украины", - сказал Порошенко, обращаясь к воину.

По словам главы государства, «наши лучшие воины, лучшие волонтеры, которые продемонстрировали, что они на русском, белорусском, английском или любом другом языке любят Украину не меньше, чем ее любят украинцы, которые готовы отдать свою жизнь за ее независимость, достойные носить большое и гордое звание гражданина Украины».

Коротких поблагодарил президенту словам украинских воинов: «Служу народу Украины». После награждения боец отметил также, что он родом из России, долгое время был гражданином Беларуси.

"Я очень рад, что получил гражданство Украины. Я к этому шел восемь месяцев", - сказал он.

По словам Коротких, все смотрят российские телеканалы, и большинство людей понимают, что то, что происходит в Украине, может повториться в Беларуси, Казахстане, Латвии.

Президент сообщил, что Министерство обороны совместно с Министерством внутренних дел готовит еще ряд соответствующих представлений на принятие украинского гражданства бойцов, которые самоотверженно защищают суверенитет и территориальную целостность страны.

Ранее несколько волонтеров и добровольцев обратились к главе государства с просьбой принять Коротких в украинское гражданство. Комиссия по вопросам гражданства при президенте рассмотрела обращение и положительно решила вопрос.