Боевики вечером два часа обстреливали Широкино
22:08, 05 мая 2015Война
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Около 20 часов вторника боевики прекратили массированный обстрел села Широкино вблизи Мариуполя, который они вели около двух часов.
REUTERS
Об этом в эфире канала "24" заявил заместитель начальника милиции Донецкой области Илья Кива.
По его словам, боевики использовали САУ, а также 120-мм и 150-мм гранатометы.
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В результате обстрела был ранен один боец батальона Нацгвардии "Донбасс". По словам Кивы, он доставлен в госпиталь и его жизни ничего не угрожает.
Кива добавил, что жертв среди мирного населения нет.
Как известно, с полуночи до 18 часов вторника боевики нарушили тишину 18 раз, в том числе используя тяжелую артиллерию.
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