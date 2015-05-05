Боевики вечером два часа обстреливали Широкино

Об этом в эфире канала "24" заявил заместитель начальника милиции Донецкой области Илья Кива.

По его словам, боевики использовали САУ, а также 120-мм и 150-мм гранатометы.

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В результате обстрела был ранен один боец батальона Нацгвардии "Донбасс". По словам Кивы, он доставлен в госпиталь и его жизни ничего не угрожает.

Кива добавил, что жертв среди мирного населения нет.

Как известно, с полуночи до 18 часов вторника боевики нарушили тишину 18 раз, в том числе используя тяжелую артиллерию.