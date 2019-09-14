В России возрождается благородное искусство палача

Всемирный турнир палачей, прошедший на днях в православной деревне Маркова Свердловской области РФ, ознаменовал собой новую веху духовности и научно-технического прогресса эпохи развитого вяличия, дальнейшее укрепление скреп которой есть святой долг каждого чада русского.

На протяжении многих лет с презрением и ужасом наблюдали русские люди за жалкими дикарскими выходками недоразвитых хахлов, не умеющих учинить истинно богоугодное усекновение неугодного угодника так, как велит канон. Распятия мальчиков в трусиках и кедиках, нередко с морковкой во рту, залив монтажной пены в выходные отверстия дочери офицера, волочение танками голых матерей, сожжения перехожих гусляров во славу бендеровидного идолища Перуна, убийство Моторолы обезумевшей горящей мышью, кастрация повешенных младенцев, запекание беременных женщин в микроволновых печах, копчение пионеров в одноименном костре из веток калины, шашлык из ветеранов на танковом стволе, заминированные старушки на веревочке, закапывание живьем в сало, посмертная рагулизация и многое другое - все эти ужасы, с одной стороны, не могли прийти в голову ни одному русскому человеку даже в страшном сне, с другой - завораживали дилетантским подходом к делу и вдохновляли на истинный подвиг.

Во все времена палач был самым уважаемым человеком в России, его любили девки, особенно мужики, а дети шли за ним в избушку без единого пряника, потому что он был богат, ибо всегда имел дополнительный доход от благодарных клиентов

Так на святой Руси возродилось благородное искусство палача, доставшееся русским людям в наследство от славных предков. Во все времена палач был самым уважаемым человеком в России, его любили девки, особенно мужики, а дети шли за ним в избушку без единого пряника, потому что он был богат, ибо всегда имел дополнительный доход от благодарных клиентов.

«Для осужденного это был самый привлекательный вариант: человек умирал мгновенно, ничего не чувствуя. Некоторые платили за это деньги. А если сжигать на костре или вешать - представляете, как это больно и медленно?» - резонно объясняет казак Потанин, организатор и вдохновитель всемирного турнира палачей.

К сожалению, турнир был покамест шуточный, и вместо голов русские казаки рубили друг другу тыквы, но общероссийское значение этого мероприятия трудно переоценить. Достаточно сказать, что он проводился в честь Дня танкиста, а это дорогого стоит, да и само по себе решение далось жителям деревни нелегко. Так, сначала здесь планировали по случаю праздника посадить в собачью будку известного местного казака Хасана Коротышку, предварительно надев на него шлемофон, после чего облить бензином и сжечь, как будто он героический танкист на Курской дуге, но очень скоро выяснилось, что будку украли, шлемофон пропили, а бензин выпили. Тогда придумали организовать турнир по метанию человеческих лепешек заместо коровьих, чтоб не как у всех, даже придумали название - «Штурм Берлина», но идея была так хороша, что решили отложить на девятое мая, а предложение пойти в лес мериться писюнами мужики не поддержали, сколько можно одно и то же.

Так, слово за слово, в прославленной деревне Маркова прошел первый Всемирный конкурс палачей, и случилось это вовсе не от безделья спившейся дерявенщины, как называют лучших людей России национал-предатели: благородный палачизм давно уже носится в русском воздухе, обрастая новыми прогрессивными формами, увлекая передовых мыслителей православного мира.

Сегодня мы можем с уверенностью констатировать, что Россия свой путь самопознания прошла, и сделала это с большим успехом

Еще несколько лет назад передовые российские IT-разработчики создали симулятор палача - ролевой триллер, который «позволит вжиться в роль королевского палача, мрачный долг которого состоит в том, чтобы выбивать признания у заключённых, после чего казнить их». «Пытка водой или избиение? Короткая веревка или длинная? Утолить жажду крови собравшейся у эшафота толпы или подарить быструю смерть человеку, который может оказаться не виновен в преступлении? - говорится в описании игры, от прелестей которой может потерять голову любой истинно русский человек. - Это путь самопознания».

Сегодня мы можем с уверенностью констатировать, что Россия свой путь самопознания прошла, и сделала это с большим успехом. Не приходится сомневаться в том, что трудовой почин передовых жителей деревни Маркова уже в ближайшее время будет подхвачен жителями остальных населенных пунктов колыбели мирового православия, а лучшие из лучших, возможно, даже будут премированы путевкой на Донбасс. Без путевки, впрочем, туда тоже можно, и уже не первый год.

Всех желающих помочь украинской армии завершить путь самопознания российских палачей закономерным финалом просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников