Отдельные наблюдатели ОБСЕ в зоне АТО работают на российскую разведку - депутат

Об этом заявил народный депутат первый заместитель председателя фракции "Народный фронт", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук, сообщает "5 канал".

"После посещения наших позиций офицерами ОБСЕ по этим позициям немедленно наносятся прицельные удары. Это является довольно значительным фактором, чтобы перестать им доверять, потому что если им предоставляется право быть посредниками между воюющими сторонами, они должны быть беспристрастными. А мы видим фотографии где на их транспорте передвигаются боевики "ДНР" или "ЛНР". И вообще, они больше способствуют стороне, которая контролируется россиянами", - сказал Тетерев.

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По его словам, в течение последних лет очень много должностей в ОБСЕ было занято именно офицерами из России.

"Сейчас у наших спецслужб есть прямые доказательства, что некоторые офицеры ОБСЕ выполняют прямые указания Москвы и готовятся соответствующие представления, чтобы заставить миссию ОБСЕ освободить этих офицеров, или лишить их права находиться в данный период в Украине, ведь они выполняют функциональные обязанности офицера разведки - контролируют наши позиции, количество вооружений, боевое состояние подразделений и все, что важно для принятия решения относительно ведения боевых действий", - заявил депутат.