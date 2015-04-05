В Донецк из России прибыла очередная партия "боевых бурятов" - замкомандующего АТО

Об этом сообщил заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев, пишет Украинская правда.

По его словам, подразделения ВС РФ ведут себя бесцеремонно и без всяких "согласований" с местной оккупационной администрацией, занимают лучшие административные здания в центре Дебальцево.

"Так было занято одно из зданий на железнодорожной станции. По состоянию на 3 апреля, в указанное здание завезена оргтехника, в нем хозяйничает большая группа российских офицеров. На выездах из Дебальцево, Горловки, Енакиево организован пропускной режим. Осуществляется тщательная проверка людей, документов, транспорта", - отметил Федичев.

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Кроме того на территории Донецкого исследовательского завода "Эталон" (Ленинский проспект, 88) дислоцируется российское подразделение спецназначения, "проще говоря - диверсанты".

Также на территории Макеевской исправительной колонии №32 организован учебно-тренировочный лагерь по подготовке диверсантов из числа местных жителей и граждан РФ.

"Инструкторы по огневой, специальной и диверсионной подготовке - кадровые офицеры ГРУ Генштаба ВС РФ", - заявил Федичев.