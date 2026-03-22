Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала их свадебную фотографию

На днях пара отмечала годовщину свадьбы.

Жена известного американского актера Брюса Уиллиса – Эмма Хеминг – показала архивное семейное фото.

В своем Instagram женщина опубликовала свадебный снимок со звездой "Крепкого орешка". Оказалось, что на днях супруги отмечали 17-ю годовщину брака. По случаю праздника Эмма поздравила любимого.

"Я была создана, чтобы любить его. 17 лет", – подписала она фото со свадебной церемонии на островах Теркс и Кайкос.

К слову, на снимке Брюс и Эмма одеты в белые наряды и позируют на песчаном пляже. Актер держит невесту на руках и улыбается.

Напомним, у пары есть две общие дочери. Также у Уиллиса есть три дочери от отношений с актрисой Деми Мур. После того, как у актера диагностировали лобно-височную деменцию, он оставил свою карьеру. Однако его семья постоянно рядом с ним и поддерживает в борьбе со сложной болезнью.

Напомним, ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась, что актер не знает о своем диагнозе. Она также рассказала о его состоянии.

