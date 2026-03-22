Сохранение свежести некоторых видов сыра требует дополнительных усилий.

Купили хороший пармезан или нежный бри, рассчитывая насладиться вкусом, а уже через пару дней он либо зачерствел, либо покрылся подозрительными пятнами? Это происходит потому, что сыр – не "мертвый" продукт. Он продолжает жить, взаимодействует с воздухом и влагой, и при неправильных условиях быстро теряет свои свойства. Хорошая новость в том, что избежать этого совсем несложно.

Разберемся, как лучше хранить твердый сыр и отличается ли способ в зависимости от разновидности продукта.

Как правильно хранить сыр в холодильнике – основные принципы

Самая распространенная ошибка в том, как хранить сыр – это герметичная упаковка. Полиэтиленовые пакеты и пищевая пленка лишают сыр доступа воздуха. Внутри скапливается влага, и продукт либо начинает портиться, либо покрывается плесенью.

Видео дня

Иными словами, сыр нельзя "запечатывать" – ему нужно "дышать", но при этом не пересыхать. Если воздуха слишком много – он твердеет. Если слишком мало – портится. Так что лучшие условия – это умеренная вентиляция и сохранение естественной влажности.

Правильная упаковка

Если вы не знаете, как правильно хранить твердый сыр в холодильнике – в первую очередь откажитесь от пластика. Вместо него используйте:

Пергамент или вощеную бумагу – лучший вариант для большинства сыров. Они пропускают воздух, но удерживают влагу.

Специальную бумагу для сыра – более продвинутый вариант с дополнительным защитным слоем.

Чистую ткань, слегка смоченную в соленой воде – подходит для плотных сортов.

После этого завернутый сыр лучше положить в контейнер (пластиковый или стеклянный), не закрывая его герметично. Это создаст мягкий микроклимат без излишней влажности.

Место хранения

Оптимальная температура для сыра – от +3 до +6 °C. Обычно такие условия есть в отделении для овощей в холодильнике. Там стабильнее влажность и меньше перепадов температуры.

А вот дверца холодильника – худшее место: постоянные открытия создают скачки температуры, которые ускоряют порчу продукта.

Как хранить сыр в холодильнике – особенности разных видов

Теперь рассмотрим основные советы для самых популярных видов сыра, так как от их консистенции и технологии сворачивания может зависеть и их долговечность:

Твердые и полутвердые сыры (например, чеддер или гауда) хранятся проще всего. Чем крупнее кусок, тем дольше он остается свежим. Если немного подсох – его можно натереть и использовать в блюдах.

Мягкие сыры (бри, камамбер) требуют аккуратности. Лучше держать их в оригинальной упаковке или в бумаге и контейнере, не сдавливая.

Свежие сыры (моцарелла, рикотта, фета) нужно хранить в жидкости, в которой они продаются. Рассол защищает от высыхания и окисления.

Копченые сыры стоит дополнительно изолировать (например, фольгой), чтобы их запах не распространялся на другие продукты.

Домашние сыры (брынза, сулугуни) лучше держать в солевом растворе и регулярно его обновлять.

Впрочем, даже если вы знаете, как правильно хранить сыр, на нем со временем может появиться плесень. В таком случае важно различать тип сыра:

На твердых сортах ее можно аккуратно срезать.

Мягкие и свежие сыры при появлении плесени лучше выбросить полностью.

Наконец, некоторые люди предпочитают замораживать сыр. И это, конечно, допустимо, но не является универсальным способом, так как лучше хранить сыр в холодильнике, в овощном отделе. Дело в том, что заморозка меняет структуру продукта:

Она подходит для тертых и твердых сыров, которые потом пойдут в готовку.

Не подходит для мягких и свежих – после разморозки они теряют вкус.

Если соблюдать эти простые правила о том, как хранить твердый сыр, он будет дольше оставаться вкусным, а ваши деньги – не отправляться в мусор вместе с испорченным продуктом.

