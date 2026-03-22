Армия РФ продвинулась в Донецкой области и оккупировала населенный пункт, – DeepState

Официального подтверждения этой информации нет.

Российские оккупационные войска захватили Платоновку в Донецкой области.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState. Отмечается, что враг также продвинулся вблизи различных населенных пунктов Донецкой области.

"Враг оккупировал Платоновку, а также продвинулся вблизи Ризниковки, Закитного и в самом селе", – говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации нет.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток 21 марта по состоянию на 22:00 на передовой было зафиксировано 138 боевых столкновений с противником.

Наиболее активным враг был на Покровском направлении, где совершил 28 атак. В то же время на Константиновском направлении было зафиксировано 17 атак со стороны противника, а на Гуляйпольском – 11.

Третий армейский корпус сорвал крупнейший механизированный штурм РФ. Враг пытался наступать сразу с семи направлений. Для этого противник задействовал сотни оккупантов и бронетехнику. Захватчики понесли серьезные потери.

Спикер 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Дмитрий Запорожец рассказал, что россияне поставили себе целью захватить Константиновку Донецкой области к майским праздникам. По его словам, враг будет наращивать темпы и уже готовится к наступлению.

Вас также могут заинтересовать новости: