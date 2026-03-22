Деньги кончились: Кремль все чаще оставляет семьи оккупантов без выплат

В последнее время таких жалоб становится все больше.

Жены и матери ликвидированных на фронте российских оккупантов все чаще жалуются на невыплату компенсаций от государства. Добиваться положенных денег им приходится годами через суды. Об этом пишет немецкое издание BILD, журналисты которого проанализировали десятки тысяч подобных сообщений в соцсетях, опубликованных за последние шесть месяцев.

Такие сообщения массово появляются в чатах и сообществах, связанных с провластными организациями, где родственники пытаются добиться помощи от властей.

Женщины в частности жалуются, что тела их погибших мужей и сыновей не эвакуируют с фронта, а просто оформляют как пропавших без вести или дезертиров. Из-за этого семьи не могут получить выплаты.

"Прокуратура не прилагает никаких усилий. Мы звонили везде, но необходимые документы часто приходят только через год", – написала одна из женщин в середине марта.

Как отмечает BILD, в случае гибели военнослужащего родственникам должны выплатить более 13 млн рублей (около 157 тысяч долларов) из федерального бюджета, а также дополнительные суммы из региональных бюджетов. Однако выплаты возможны только после официального подтверждения смерти.

Помимо того, что тела оккупантов просто не вывозят с фронта, поводом для отказа часто становится неверное указание причин смерти.

"Никакой компенсации за смерть, никакой выплаты за ранения. В свидетельстве просто указано: "Причина смерти неизвестна"", – пишет в соцсетях другая женщина.

Как писал УНИАН, российское Минобороны запретило использование Telegram на фронте, считая его каналом утечки данных; нарушителей наказывают уничтожением телефонов и отправкой на опасные штурмы.

Запрет сказывается на боеспособности войск, которые критически зависели от мессенджера для координации, ведь собственные системы связи РФ остаются неэффективными. Эксперты предупреждают, что одновременная потеря Telegram и Starlink ухудшает управление войсками, снижает скорость обмена информацией и создает преимущество для Украины.

