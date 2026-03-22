Зибров расплакался на концерте у Павлика и назвал причину (видео)

Певец поддержал своего друга.

Известный украинский артист Павел Зибров расплакался во время концерта своего коллеги. В частности, это произошло на сольном концерте Виктора Павлика в Киеве.

Соответствующее трогательное видео артист опубликовал в своем Instagram и поблагодарил Павлика за такие эмоции.

"Спасибо тебе, друг Витя, за этот невероятный вечер! За атмосферу, которая звучала сердцем, за живое исполнение и тот роскошный Президентский симфонический оркестр - это было по-настоящему величественно! Два часа пролетели, как мгновение… И, признаюсь, я успел даже поплакать. Спасибо тебе за эти искренние эмоции, за эти слезы – они вернули меня в те времена, когда я сам ездил с оркестром, в мою молодость, в те особые мгновения, которые навсегда остаются в сердце", – подписал Павел Николаевич.

Исполнитель добавил, что желает коллеге долгих лет жизни и продолжать радовать своих поклонников.

"Витя, живи долго, твори, потому что твои песни уже бессмертны. Ты – артист с большой буквы. Ты – легенда украинской сцены. Пусть Бог дарует тебе здоровья, сил и радости еще на много лет! Обнимаю тебя крепко", – подчеркнул Зибров.

